Меры по расследованию мошенничеств обсудили на коллегии УМВД в Пскове

20:31, 30 мая 2017, ПАИ

На коллегии УМВД России по Псковской области определены меры по профилактике и расследованию мошенничеств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Перед началом работы коллегии начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин поздравил с 75-летием заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации, почетного сотрудника МВД России, начальника медико-санитарной части УМВД России по Псковской области полковника внутренней службы в отставке Ивана Дитриха.

За многолетнюю безупречную службу, высокий профессионализм и достигнутые успехи в служебной деятельности начальник Управления вручил Ивану Дитриху орден Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За заслуги» и ценный подарок.

С поздравительным словом к юбиляру обратился заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяконов. Затем был озвучен приказ о поощрении и назначениях на должности группы сотрудников полиции.

С докладом о состоянии и результатах работы территориальных ОМВД по профилактике, раскрытию и расследованию мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи, Интернет-ресурсов и инфраструктуры банковских платежей выступили начальник Управления уголовного розыска УМВД полковник полиции Александр Павлов, врио заместителя начальника УМВД – начальник Следственного управления подполковник юстиции Александр Скачков и начальник отдела организации дознания УМВД полковник полиции Жанна Васильева.