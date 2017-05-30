Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ

19:41, 30 мая 2017, ПАИ

Подвеска в виде гиены или собаки найдена на Мстиславском раскопе у старой псковской ТЭЦ, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

«Наши истории с загадочными зверюшками продолжаются, - говорится в сопроводительной подписи к фотографии. - Что это за милая собачка в штанах? Есть, между прочим, версия, что это гиена. На некоторых миниатюрах бестиариев гиена изображается со своеобразным покрывалом или перевязью на теле. Оказывается, это покрывало изображает баранью шкуру, которая упоминается в житии Макария Александрийского, которому гиена привела своего больного щенка. После того, как святой вылечил щенка, в знак благодарности гиена принесла ему теплую шкуру, которая впоследствии стала реликвией - так называемый дар гиены. Тексты бестиариев эту особенность изображения гиены не объясняют, и рисуют её исключительно пожирателем мертвецов. Но покрывало, превращенное в ленту-пояс, остаётся на картинках».

По словам археологов, настаивать на этой версии пока рано, однако приблизительные аналогии широко известны. Практически точно такая подвеска найдена у деревни Терпилицы в Ленинградской области.

Обо недавних находках на Мстиславском раскопе можно прочесть в публикации «Сокровища «сплющенного» раскопа».