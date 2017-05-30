Около 40 тысяч юнармейцев вошли в отряды, сформированные в Западном военном округе

19:59, 30 мая 2017, ПАИ

Около 40 тысяч юнармейцев вошли в 1673 отряда, сформированные в регионах, в том числе и в Псковской области, где дислоцированы войска Западного военного округа (ЗВО). Только в течение мая сформирован 291 отряд общей численностью более 5 тысяч человек, сообщается на сайте Минобороны.

Под руководством офицеров-наставников и сотрудников военных комиссариатов юнармейцы будут обучаться по различным воинским дисциплинам, в том числе оказанию первой помощи.

Юнармейское движение активно развивается. В церемониях принятия детей в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» всегда участвуют представители командования округа и военнослужащие воинских частей.

Юнармейцы в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня.