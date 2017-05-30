Огурцы по недействительным документам попытались ввезти из Белоруссии в Псковскую область
29 мая в контрольном пункте деревни Долосцы в Себежском районе специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям запретили ввоз в Россиию 16 тонн огурцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности.
Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.