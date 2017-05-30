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Общество

Огурцы по недействительным документам попытались ввезти из Белоруссии в Псковскую область

29 мая в контрольном пункте деревни Долосцы в Себежском районе специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям запретили ввоз в Россиию 16 тонн огурцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

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