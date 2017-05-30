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Общество

Спецзанятие с участием собаки-терапевта прошло в псковском садике «Золушка»

29 мая в детском саду №53 «Золушка» прошли занятия по безопасному поведению детей дома и во время отдыха на природе, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалист по канис-терапии Елена Балыкова привела к ребятам первую в области официально аттестованную собаку-терапевта, бордер-колли Чифа. «Когда о вопросах безопасности малышам рассказывает не только специалист, но и четвероногий друг, интерес к занятиям заметно возрастает», - отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе интерактивного занятия методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей рассказала детям о последствиях неосторожного обращения с огнем, нарушении правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, напомнила номера телефонов вызова пожарных. Малыши отгадывали тематические загадки, активно отвечали на вопросы пожарной и электробезопасности.

Состоялась сюжетно-ролевая игра на тему «Безопасный костер». Дети узнали, как правильно разводить костер, какие инструменты необходимы для оборудования безопасного кострового места, что необходимо иметь под рукой на случай возникновения возгорания. Самое активное участие в этой игре принимал Чиф: приносил детям лопаты для того, чтобы те «окопали» место предполагаемого кострища; помог в сборе хвороста; «подсказал», что рядом с костром обязательно нужно поставить емкости с водой. В награду за хорошее знание детьми правил пожарной безопасности Чиф продемонстрировал настоящее цирковое выступление.

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