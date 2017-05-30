Пскович отправится под суд за грабёж и оскорбление полицейских

19:47, 30 мая 2017, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за разбой 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в грабеже и оскорблении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 9 марта обвиняемый вместе с другом пришел в круглосуточный магазин в Пскове, где потребовал продать ему алкоголь. Получив отказ, мужчина перелез через прилавок к витрине и похитил три бутылки спиртного.

Прибывшие на место полицейские доставили предполагаемого злоумышленника в отдел полиции, где он, будучи недовольным своим задержанием, высказал в адрес последних оскорбительные слова и выражения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.