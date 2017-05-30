0
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
10:52
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
14:52
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
09:21
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
Еще новости
Происшествия

Пскович отправится под суд за грабёж и оскорбление полицейских

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за разбой 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в грабеже и оскорблении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 9 марта обвиняемый вместе с другом пришел в круглосуточный магазин в Пскове, где потребовал продать ему алкоголь. Получив отказ, мужчина перелез через прилавок к витрине и похитил три бутылки спиртного.

Прибывшие на место полицейские доставили предполагаемого злоумышленника в отдел полиции, где он, будучи недовольным своим задержанием, высказал в адрес последних оскорбительные слова и выражения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 1
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
25 мая 2017
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 5
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица
22 мая 2017
Курящий житель Заплюсья получил ожоги лица

Идет загрузка...