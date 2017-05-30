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Общество

На военные сборы отправился депутат Госдумы от Псковской области

На военные сборы отправился депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Фото из Instagram Александра Козловского

«Когда президент Владимир Владимирович Путин подписал Указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе, я размышлял недолго. Вместе со своими коллегами по Госдуме Артёмом Туровым, Иреком Зиннуровым и другими такими же «добровольцами» пошли и записались в первых рядах», - отметил Александр Козловский.

По его словам, у него «были некоторые сомнения» относительно этого шага, так как сборы пересекались с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2017),  на котором депутат планировал выступить с докладом на панельной сессии: «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики».

«Тема для меня не просто знакомая, а прямо-таки выстраданная в борьбе за Псковский электротехнический кластер, где ЗАО «ЗЭТО», которым я руководил до своего депутатства в Госдуме, играл очень значительную роль, и я сам был здесь застрельщиком многих начинаний», - уточнил парламентарий.

Александр Козловский отметил, что сегодня, в первый день сборов, состоялась сдача спортивных нормативов. «Мои первые впечатления о сборах очень положительные. Вообще все, что связано с армией, вызывает у меня хорошие эмоции. В свое время вместо того, чтобы поступать в институт, я пошел в армию, это было мое решение, поэтому с удовольствием пройду сборы. Очень интересно посмотреть, как сегодня ведется военная подготовка, какой стала армия, и сравнить с тем, что было раньше. Всё, что связано с оружием, должно быть интересно - это нормальное состояние для мужчины. Знаю, что будет и физподготовка, и полоса препятствий, и, наверное, стрельбы», - подытожил Александр Козловский.

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