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Общество

Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор

Актер Псковского театра драмы и педагог детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Денис Золотарев пойдет пешком из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинскийп раздник поэзии. Денис пройдет пешком 112 километров. Это расстояние он обещает преодолеть за 24 часа, сообщается в «Фейсбуке» помощника руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Волхонова.

На фото: Денис Золотарёв и Дмитрий Волхонов

«Я не верю, что Денис способен на это, поэтому мы спорим на ящик апельсинов, - заявил в видеоролике на своей странице в соцсети Дмитрий Волхонов. - 2 июня я буду уже в Пушкинских Горах и, если он дойдет, буду его встречать. Он обещает, что будет делать видео, как и где он идёт.  Если кто-то увидит его в автобусе, на автомобиле, на велосипеде, сразу сообщайте нам, мы выведем его на чистую воду. Если кто-то пройдет вместе с Денисом, я куплю ещё один ящик апельсинов. Встречаемся у могилы Пушкина».

Денис Золотарев собирается выйти из Пскова утром 1 июня, а утром 2 июня появиться в Пушкинских Горах, где в этот день состоится открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии.

Денис сообщил, что эту идею подсказал ему его отец, который когда-то сам совершил такой поход.

«Когда-то папа мне рассказал историю об «Апельсиновой лихорадке». История появилась в 80-х годах. Однажды туристы рассказывали друг другу о том, сколько каждый из них проходит в день километров. И один путешественник сказал, что его мама во время войны ходила в соседнюю деревню за 100 км. И тратила на это ровно сутки. Несколько друзей подвергли его историю сомнению. Тогда путешественник решил с ними поспорить, что он за 24 часа сможет пройти 100 километров. Спорили они на ящик апельсинов», - рассказал Денис Золотарев и добавил, что «это будет некий поклон Пушкину, паломничество к нему».

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