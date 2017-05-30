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Общество

На следующей неделе Литва приступит к строительству забора на границе с Россией

На следующей неделе Литва приступит к строительству забора с Россией на границе с Калининградской областью, пишет ru.delfi.lt.

Забор высотой около 2 метров с дополнительным оборудованием появится на участке протяженностью 46,6 км. Его стоимость составит около 1,3 млн евро. Строительство ограждения начнется в Юрбаркском районе, на участке протяженностью около 10 км.

Построит сооружение литовская компания Gintreja, ранее в мае заключившая контракт со службой охраны государственной границы. Там отметили, что предприятие получило несколько предложений купить ограждение у российских производителей, однако предпочтение в итоге отдано местным компаниям.

Работы планируется завершить к 20 декабря. Средства на проведение работ выделены из бюджета Литвы.

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