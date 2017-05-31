Всемирный день блондинок празднуется сегодня

09:25, 31 мая 2017, ПАИ

31 мая отмечается Всемирный день блондинок, сообщает calend.ru. 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок.

Впервые эту дату отметили в 2006 году. Первое празднование Всемирного дня блондинок прошло в Москве в Новинском пассаже. Там состоялась церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька».

Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты. Причин этому несколько: чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы; странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот европейцы — немцы, скандинавы, россияне, которые являются носителями «белокурого гена» — все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей на душу населения.

