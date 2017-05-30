Российские адвокаты отмечают профессиональный праздник
31 мая отмечается День российской адвокатуры — неофициальный профессиональный праздник работников адвокатуры, сообщает calend.ru.
31 мая 2002 года президент РФ Владимир Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Ориентируясь на дату принятия важного для деятельности адвокатов документа, 8 апреля 2005 года 2-м Всероссийским съездом адвокатов и был учрежден данный профессиональный праздник.