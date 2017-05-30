0
21:57
Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
20:39
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор
19:41
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
18:05
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
16:22
Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая
15:20
Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове
13:07
Азербайджанский мужчина на кухне - 2.0. № 11: Долма «Три сестры» (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом

Военнослужащие с помощью материнского капитала смогут улучшить жилищные условия: приобрести жильё большей площади или погасить ипотеку, сообщается на сайте правительства РФ.

Для военнослужащих начинают действовать особые условия использования материнского капитала.

Средства могут быть использованы через полгода после перехода права собственности на имущество покупателю в том случае, если жилье приобретено по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве. Документы на жилье будут после этого переоформлены с делением долей на детей и супруга военнослужащего.

Разрешение использовать средства маткапитала для софинансирования покупки жилья военнослужащими поможет им улучшить жилищные условия, приобрести жилье большей площади, частично или полностью погасить ипотечный кредит, а в итоге — полностью погасить или снизить задолженность по кредиту по достижении 20 лет военной службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
30 мая 2017
Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор
30 мая 2017
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор 2
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
30 мая 2017
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
30 мая 2017
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая
30 мая 2017
Розыгрыш шашлыка от Псковского мясокомбината заканчивается 31 мая
Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове
30 мая 2017
Проверки водителей пройдут 2 июня в Палкино и Острове
В 500 млн рублей обойдется первый этап реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове
30 мая 2017
В 500 млн рублей обойдется первый этап реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове
Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
30 мая 2017
Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 2

Идет загрузка...