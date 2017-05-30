Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом

21:57, 30 мая 2017, ПАИ

Военнослужащие с помощью материнского капитала смогут улучшить жилищные условия: приобрести жильё большей площади или погасить ипотеку, сообщается на сайте правительства РФ.

Для военнослужащих начинают действовать особые условия использования материнского капитала.

Средства могут быть использованы через полгода после перехода права собственности на имущество покупателю в том случае, если жилье приобретено по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве. Документы на жилье будут после этого переоформлены с делением долей на детей и супруга военнослужащего.

Разрешение использовать средства маткапитала для софинансирования покупки жилья военнослужащими поможет им улучшить жилищные условия, приобрести жилье большей площади, частично или полностью погасить ипотечный кредит, а в итоге — полностью погасить или снизить задолженность по кредиту по достижении 20 лет военной службы.