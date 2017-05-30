Состоялось Первенство Пскова по карате «Тигр Шотокан»

22:23, 30 мая 2017, ПАИ

28 мая в Пскове состоялось Первенство города по карате (WKF) «Тигр Шотокан». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов от 6 до 17 лет из Пскова и Латвии.

«Традиционно данные соревнования являются завершением тренировочного сезона перед летними каникулами и все спортсмены ждали этого мероприятия с большим не терпением». - отметили организаторы.

Разыграны медали в разделах индивидуальное и командное ката и индивидуальное кумите. Большинство наград остались у спортсменов из Пскова.

Оргкомитет соревнований отметил высокую подготовку спортсменов и выразил надежду на то, что турнир будет проводится ежегодно.

Первенство проходило под эгидой комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.