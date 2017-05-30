Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе

08:16, 31 мая 2017, ПАИ

В 3:16 31 мая в деревне Ременниково Пушкиногорского района на 385-м км трасы Р-23 Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали.

Как стало известно Псковскому агентству информации, автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 42-летнего мужчины, следовавший из Санкт-Петербурга в Минск (Белоруссия), совершил наезд на железобетонный блок. На данном участке дороги ведутся ремонтные работы, установлены предупреждающие дорожные знаки.

В микроавтобусе находились восемь пассажиров, четверо из них - мужчины 30, 39, 46 лет — получили незначительные травмы. Пострадавшим была оказала медпомощь на месте аварии, после чего они уехали на попутном транспорте. Кроме того, 24-летний пассажир был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и шейного отдела.

Ещё один 27-летний пассажир «Фольксвагена» погиб.