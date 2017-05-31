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Общество

Палкинская прокуратура требует досрочно прекратить полномочия местного депутата

Прокуратура Палкинского района принимает меры к досрочному прекращению полномочий депутата сельского поселения «Качановская волость». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что в нарушение части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» народный избранник не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги.

«В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», - напомнили в прокуратуре.

В адрес главы сельского поселения «Качановская волость» внесено представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

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