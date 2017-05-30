Дома разрешат строить ближе к детским площадкам и школам

08:34, 31 мая 2017, ПАИ

Роспотребнадзор внес изменения в СанПиНы, определяющие нормы солнечной освещенности для детских игровых и дошкольных площадок, а также зон отдыха общеобразовательных школ. Они предусматривают сокращение времени инсоляции на полчаса, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, такие поправки окажут влияние на реализацию программы реновации жилья в Москве, позволив уплотнить городскую застройку.

СанПиНы разрабатываются не только для столичного региона, нормы будут действовать по всей России.

Эксперты рассказали, как солнечное облучение влияет на организм людей, и к чему может привести недостаток инсоляции у маленьких детей. Ведь, именно исходя из потребностей обеспечения здоровья граждан, и вводились нормы инсоляции, отмечает издание.

В Роспотребнадзоре заявили, что снижение продолжительности инсоляции на полчаса — с 3 до 2,5 часа — научно обосновано и соответствует современным международным подходам.