Минкомсвязи разработало программное обеспечение для проверки паспортов и виз

08:52, 31 мая 2017, ПАИ

Минкомсвязи России спроектировало и разработало программное обеспечение (ПО) для оперативного контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП). Об этом сообщает газета «Известия».

«Минкомсвязи разработало концепцию решений и программное обеспечение, которые в настоящее время согласовываются с заинтересованными органами власти», — сказали в пресс-службе ведомства.

В документах министерства говорится, что данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов, в том числе, для проверки принадлежности документов предъявителю «путем верификации папиллярных узоров пальцев рук».

Одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.