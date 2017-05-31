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Общество

Минкомсвязи разработало программное обеспечение для проверки паспортов и виз

Минкомсвязи России спроектировало и разработало программное обеспечение (ПО) для оперативного контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП). Об этом сообщает газета «Известия».

«Минкомсвязи разработало концепцию решений и программное обеспечение, которые в настоящее время согласовываются с заинтересованными органами власти», — сказали в пресс-службе ведомства.

В документах министерства говорится, что данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов, в том числе, для проверки принадлежности документов предъявителю «путем верификации папиллярных узоров пальцев рук».

Одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.

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