Минкомсвязи разработало программное обеспечение для проверки паспортов и виз
Минкомсвязи России спроектировало и разработало программное обеспечение (ПО) для оперативного контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП). Об этом сообщает газета «Известия».
«Минкомсвязи разработало концепцию решений и программное обеспечение, которые в настоящее время согласовываются с заинтересованными органами власти», — сказали в пресс-службе ведомства.
В документах министерства говорится, что данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов, в том числе, для проверки принадлежности документов предъявителю «путем верификации папиллярных узоров пальцев рук».
Одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.