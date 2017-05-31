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10 лет в колонии проведёт пскович за незаконный сбыт амфетамина

29-летний житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что вечером 18 февраля 2016 года, находясь в подъезде дома № 87 по улице Юбилейной в Пскове, мужчина незаконно сбыл за 1 тыс. 400 рублей амфетамин массой 1,54 грамма участвующему в проводимом сотрудниками УФСКН России по Псковской области оперативно-розыскном мероприятии лицу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Псковского городского суда признан законным и обоснованным, он вступил в законную силу.

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