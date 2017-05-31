Пьяного водителя «Ауди» остановили сотрудники ГИБДД в Пскове

09:07, 31 мая 2017, ПАИ

30 мая в Пскове сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Около 4:00 на улице Гагарина стражи порядка остановили машину «Ауди». За рулем автомобиля находился 41-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.