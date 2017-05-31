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Общество

Духовно-нравственное воспитание обсудили участники Псковского молодёжного форума

Городской молодежный форум прошел в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации, в работе форума приняли участие заместитель начальника государственного управления образования Псковской области Александр Егоров, руководитель отдела по работе с молодежью Псковской митрополии, иерей Сергий Попов, председатели Молодежного парламента при областном Собрании Денис Матвеев и Совета по молодежной политики Пскова Артем Березко, представители Молодежного центра и ПсковГУ, руководители молодежных общественных организаций и объединений. Темой форума стала «Молодежная инициатива: от идеи к воплощению».

Приветствовал собравшихся Александр Егоров, который подчеркнул актуальность встречи, отметив, что тема молодежной активности и молодежной политики актуальна всегда. Особое внимание участники обсуждения уделили участию молодежи региона во всероссийских молодежных форумах и грантовой поддержке молодежных инициатив. «Именно слабое информирование молодых людей о своих возможностях является главной проблемой, с моей точки зрения, для того, чтобы молодежная политика в нашем регионе развивалась так, как она могла бы и может развиваться», - отметил Александр Егоров.

Также участники форума обсудили особенности духовно-нравственного воспитания. Иерей Сергий сказал, что духовно-нравственная составляющая, наряду с патриотическим воспитанием, должна строиться на духовно-богатой истории России и Псковской области.

Наряду с этим одной из проблем участники обозначили недостаточное информационное сопровождение проводимых мероприятий. Денис Матвеев рассказал коллегам об опыте Молодежного парламента в части построения медиапланов и продуктивного взаимодействия со СМИ региона. Участники форума выразили надежду на совместную работу с Молодежным парламентом области с этой сфере.

Особое внимание уделялось необходимости креативного подхода к организации мероприятий для молодежи, подчеркивалась необходимость развития этого направления и проведения тренинговых занятий.

Завершился форум подведением итогов, собравшиеся обсудили возможности взаимодействия и реализации совместных проектов, а также решили высказать губернатору Псковской области инициативу о проведении регионального форума молодежных организаций и объединений.

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