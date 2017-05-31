0
11:48
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
11:45
Сохранить ваше время, чтобы вы могли потратить его на что-то важное
11:36
Псковская область: Отдых для души и тела. Часть 1-я
10:50
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
10:17
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
09:29
РЕВИЗИЯ: Как устроен пункт передержки бездомных собак «Шанс»
09:25
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
Еще новости
Общество

Нарушения пенсионных прав бывших муниципальных служащих устранены в Пустошкинском районе

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения законодательства о пенсионном обеспечении и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что у администрации одного из сельских поселений района имелась задолженность по выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии бывшему главе муниципального образования в период с июля по декабрь 2016 года. Размер задолженности составил более 16 тыс. рублей.

Также прокуратура выявила задолженность по выплате пенсий за выслугу лет двум бывшим муниципальным служащим с июля по декабрь прошлого года в размере 15,6 тыс. рублей и 6 тыс. рублей, соответственно.

В этой связи прокурор района внес в адрес главы сельского поселения представление с требованием устранения выявленных нарушений законодательства. Требования прокурора удовлетворены, задолженность погашена в полном объеме.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
31 мая 2017
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
31 мая 2017
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
31 мая 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
31 мая 2017
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
30 мая 2017
Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор
30 мая 2017
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор 6
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
30 мая 2017
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
30 мая 2017
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая

Идет загрузка...