Нарушения пенсионных прав бывших муниципальных служащих устранены в Пустошкинском районе

09:48, 31 мая 2017, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения законодательства о пенсионном обеспечении и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что у администрации одного из сельских поселений района имелась задолженность по выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии бывшему главе муниципального образования в период с июля по декабрь 2016 года. Размер задолженности составил более 16 тыс. рублей.

Также прокуратура выявила задолженность по выплате пенсий за выслугу лет двум бывшим муниципальным служащим с июля по декабрь прошлого года в размере 15,6 тыс. рублей и 6 тыс. рублей, соответственно.

В этой связи прокурор района внес в адрес главы сельского поселения представление с требованием устранения выявленных нарушений законодательства. Требования прокурора удовлетворены, задолженность погашена в полном объеме.

