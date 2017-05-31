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Общество

Сайт Псковского облсобрания занял 12 место в рейтинге информационной открытости

Портал Псковского областного Собрания депутатов занял 12 место в рейтинге информационной открытости сайтов региональных парламентов с показателем более 84,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проектном центре «Инфометр», который провел аудит сайтов заксобраний. 

Первые позиции рейтинга занимают законодательные собрания Иркутской и Кировской области, Самарская Губернская Дума. Аутсайдерами стали Дума Чукотского автономного округа, Государственное Собрание Мордовии и Народное Собрание Ингушетии.

Эксперты «Инфометра» проверили, как законодательные органы соблюдают требования к размещению информации на официальных сайтах, освещают свою деятельность и работают с интерактивными сервисами. Сайты были оценены по 178 параметрам. Средний коэффициент информационной открытости региональных парламентов составил 59,5% (если считать, что 100% - полное соответствие сайта всем параметрам аудита). У сайтов законодательных органов власти субъектов этот показатель выше, чем у органов исполнительной и судебной власти.

Аудит показал, что лучше всего законодатели публикуют общие сведения об органе и информацию о взаимодействии со СМИ, а публикация данных в машиночитаемых форматах осуществляется еще не во всех регионах.

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