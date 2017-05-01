Крестный ход из Белоруссии дойдёт до Псковской области в начале июня

13:11, 31 мая 2017, ПАИ

В начале июня в Псковской области ожидают прибытия участников пешего крестного хода по маршруту Могилёв - Витебск - Великие Луки — Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Крестный ход, посвященный 100-летию начала подвигов новомучеников и исповедников церкви русской, начался 27 мая в Могилёве (Белоруссия). Паломникам предстоит пройти более 500 км, постоянно соборно совершая в пути молитву и регулярные молебны на остановках.

Сегодня, 31 мая, участники крестного хода должны находиться в автогородке Бабиновичи. Выход из Белоруссии в Россию планируется на утро 9 июня. Ориентировочно 9-11 июня они должны дойти до Невеля. 12 июня июня паломников ждут в деревне Полибино, 13-14 июня — в Великих Луках, 15 июня — в деревне Бор, 16 июня — в деревне Башово, 17-19 июня — в Локне, 20 июня — в Бежаницах, 21 июня — в деревне Ашево, 22 июня — в деревне Сорокино, 23-25 июня — в Дедовичах, 26 июня — в деревне Выскодь, 27-28 июня — в Дно, 29 июня — в Порхове, 30 июня-2 июля — в Никандровой пустыни, 3 июля - в деревне Большое Загорье, 4 июля — в деревне Лопатово, 5 июля — в Пскове.