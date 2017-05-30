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Экономика

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2017 года

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 3 месяца 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. 

В 1 квартале в условиях постепенного восстановления роста российской экономики Группа продолжила формировать качественный кредитный портфель и устойчивую ресурсную базу.

Кредитный портфель Группы за 1 квартал увеличился на 58 млрд рублей (+3,2%) и составил 1,866 трлн рублей до вычета резервов. Драйвером роста послужили кредиты юридическим лицам, которые возросли на 62,2 млрд рублей (+4,2%) и составили 1,543 трлн рублей.

В течение 1 квартала текущего года Группа уделяла особое внимание созданию стабильной ресурсной базы в первую очередь за счет обслуживания целевых клиентских групп. Средства юридических лиц, за исключением государственных организаций, увеличились на 82,3 млрд рублей (+14,4%) и составили 654,1 млрд рублей. Средства физических лиц выросли в 1 квартале 2017 года на 48,4 млрд рублей (+7,9%), размер размещенных розничными клиентами средств достиг 661,4 млрд рублей.

В отчетном периоде расширение Группой операций кредитования на фоне снижения кредитного портфеля в целом по банковской системе поддерживало рост процентных доходов. Чистый процентный доход вырос до 14,8 млрд рублей (+11,1%) против 13,3 млрд рублей в 1 квартале 2016 года. Активная работа с клиентами и развитие сервисов Группы обеспечило увеличение чистого комиссионного дохода на 1,2 млрд рублей (+36,5%) по сравнению с 1 кварталом 2016 года – до 4,4 млрд рублей.

В целом Россельхозбанк в 1 квартале 2017 года успешно выполнил задачи по росту объемов кредитной поддержки АПК и других приоритетных отраслей российского экономики. При этом банк продолжил наращивать доходы от операций, диверсифицировать собственную ресурсную базу, увеличивая долю клиентских средств в совокупных обязательствах, и в целом работать над повышением эффективности своей деятельности.

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