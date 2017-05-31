Великолучанин снял деньги с потерянной его коллегой карты

09:50, 31 мая 2017, ПАИ

Великолучанин снял деньги с банковской карты, которую потерял его коллега, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 мая 64-летний работник одного из городских предприятий потерял кошелек, в котором находилась его банковская карта. Здесь же был записан и ее пин-код. 19 мая неизвестный через банкомат на улице Вокзальной снял с этой карты 6500 рублей. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. Возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 45-летний рабочий того же предприятия. Проводится расследование.