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Общество

31 мая российские выпускники сдают ЕГЭ по математике

31 мая российские выпускники сдают ЕГЭ по математике базового уровня. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на Рособранадзор сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года в соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в основной период подали около 561 тысячи участников. Для проведения ЕГЭ задействовано около 5100 пунктов проведения экзамена.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают на позднее 14 июня.

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