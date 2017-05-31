0
08:16
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
19:35
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
10:52
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
14:52
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
09:17
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
13:12
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
Еще новости
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Пушкиногорском районе

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего 31 мая в деревне Ременниково Пушкиногорского района на 385-м км трасы Р-23 Санкт-Петербург – Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 42-летнего мужчины, следовавший из Санкт-Петербурга в Минск (Белоруссия), наехал на железобетонный блок. Авария случилась на участке дороги, где ведутся ремонтные работы.

По словам водителя «Фольксвагена», он ехал за большегрузом, и когда тот стал совершать объезд, не успел соориентироваться, не увидел предупреждающие дорожные знаки и врезался в блок.

В микроавтобусе находились восемь пассажиров. В результате ДТП молодой человек 27 лет погиб. Три пассажира - мужчины 30, 39, 46 лет - получили незначительные травмы. 24-летний пассажир был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и шейного отдела

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
31 мая 2017
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 2
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
29 мая 2017
Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
27 мая 2017
Водитель «Chery Tiggo» пострадал в результате столкновения с автобусом № 14 в Пскове
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
25 мая 2017
Стала известна причина ДТП под Псковом, в котором погибли супруги-мотоциклисты
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
25 мая 2017
В Опочецком районе попал в ДТП автобус «Великие Луки – Псков»
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
23 мая 2017
Псковская область номинирована на премию National Geographic Traveler Awards 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов
22 мая 2017
В Псковской области шестеро россиян обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов 5

Идет загрузка...