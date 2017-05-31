Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Пушкиногорском районе

09:54, 31 мая 2017, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего 31 мая в деревне Ременниково Пушкиногорского района на 385-м км трасы Р-23 Санкт-Петербург – Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 42-летнего мужчины, следовавший из Санкт-Петербурга в Минск (Белоруссия), наехал на железобетонный блок. Авария случилась на участке дороги, где ведутся ремонтные работы.

По словам водителя «Фольксвагена», он ехал за большегрузом, и когда тот стал совершать объезд, не успел соориентироваться, не увидел предупреждающие дорожные знаки и врезался в блок.

В микроавтобусе находились восемь пассажиров. В результате ДТП молодой человек 27 лет погиб. Три пассажира - мужчины 30, 39, 46 лет - получили незначительные травмы. 24-летний пассажир был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и шейного отдела