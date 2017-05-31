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СУСК: Фигурирующие в деле об организации азартных игр бывшие псковские полицейские занимали руководящие посты

Бывшие псковские полицейские, фигурирующие в уголовном деле об организации азартных игр, расследование которого было завершено недавно Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области, занимали руководящие посты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, речь идет о начальнике отдела по приоритетным направлениям деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД России по Псковской области и начальнике межрайонного отдела по БЭП (с дислокацией в Великих Луках) УМВД России по Псковской области.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, в том числе двух бывших сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного УМВД, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 статьи 171.2 (организация и проведения азартных игр), частью 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 285 (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы четверо злоумышленников незаконно организовали на территории Пскова, Острова и Великих Лук проведение азартных игр с материальным выигрышем посредством использования игровых автоматов, а также в покер и рулетку. Игры проводились в условиях конспирации. Доход от указанной деятельности превысил 100 млн рублей.

Кроме того, двое полицейских при содействии их бывшего коллеги и организатора незаконной игорной деятельности злоупотребили должностными полномочиями при изъятии в 2013 году алкогольной и табачной продукции у коммерсантов в Пскове и Великих Луках для устранения конкурентов последнего и возможного осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности под его покровительством.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, участвовавшие в совершении преступлений полицейские из органов внутренних дел уволены.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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