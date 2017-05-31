На 121,5 млн рублей оштрафовали нарушителей антитабачного законодательства в прошлом году

10:09, 31 мая 2017, ПАИ

На 121,5 млн рублей оштрафовали 12 тысяч 590 нарушителей антитабачного законодательства в прошлом году, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В 2016 году за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака было привлечено к административной ответственности 12590 лиц, из них 1877 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 121,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с 15 ноября 2013 года к ответственности привлечены 52 тысячи правонарушителей, включая более 6 тысяч юрлиц. Роспотребнадзор также обращает внимание, что активизировать усилия по борьбе против табака должны не только правительства, но и отдельные граждане, и рекомендует принять активное участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню без табака.

Всего с 15 ноября 2013 года (за период действия норм об ответственности за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к ответственности 52 тысяч правонарушителей, включая более 6 тысяч юридических лиц.

Напомним, 31 мая во всём проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.