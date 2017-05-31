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Общество

Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне

В первой половине июня в Псковской области прогнозируются дневные температуры от +16 до +21 градуса, в отдельные дни воздух может прогреваться до +24…+27. Ночные температуры составят +8…+13 градусов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы, месячная сумма осадков - 100-140% от нормы.

Во второй половине июня преобладающие дневные температуры воздуха составят от +19 до +24 градусов, в отдельные дни - до +26…+28. Ночью столбики термометров покажут до +10…+15 градусов. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В течение месяца высока вероятность гроз с порывами ветра 15-18 метров в секунду.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе прогнозируется 3-й класс пожарной опасности, в юго-восточных районах области возможно повышение до 4-го.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

На контроле остаются места с массовым пребыванием людей при проведении праздничных мероприятий (выпускные в школах). 

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