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Экономика

Лишние микроорганизмы обнаружены в поступившей в Псковскую область продукции из Таиланда

При проведении лабораторных исследований товара производства предприятия Таиланда, поступившей на один из складов Псковской области, выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Продукция - «желтый полосатик солено-сушёный» и «анчоус солено-сушёный» - сопровождалась ветеринарным сертификатом на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки. Вес партии составил почти 7,5 тонн.

В настоящее время Россельхознадзор предпринимает меры по пресечению оборота этого товара.

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