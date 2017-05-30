Лишние микроорганизмы обнаружены в поступившей в Псковскую область продукции из Таиланда

13:19, 31 мая 2017, ПАИ

При проведении лабораторных исследований товара производства предприятия Таиланда, поступившей на один из складов Псковской области, выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Продукция - «желтый полосатик солено-сушёный» и «анчоус солено-сушёный» - сопровождалась ветеринарным сертификатом на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продуктов их переработки. Вес партии составил почти 7,5 тонн.

В настоящее время Россельхознадзор предпринимает меры по пресечению оборота этого товара.