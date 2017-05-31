Псков входит в первую десятку городов для летних путешествий с детьми

10:39, 31 мая 2017, ПАИ

Псков входит в первую десятку городов для летних путешествий с детьми, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В топ-10 городов России, самых популярных для поездок с детьми летом, также составляют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Ярославль, Владимир, Калининград и Кострома.

Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон.

В Псковскую область летние поездки с детьми бронируют в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание 2,8 тысяч рублей в сутки.

Первую десятку российских курортов, популярных для летнего отдыха с детьми входят Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. На летний отдых с детьми на российские курорты отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки.

В топ-10 зарубежных стран по популярности отдыха с детьми летом 2017 года входят Турция, Греция, Кипр, Болгария, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Грузия и Чехия. На зарубежные курорты летом с детьми отправятся в среднем на 12 дней и потратят на проживание 5,3 тысячи рублей в сутки.