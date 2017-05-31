Временно исполнять обязанности главы Гдовского района будет Николай Капитонов

10:41, 31 мая 2017, ПАИ

Исполнять обязанности главы Гдовского района в связи с временным отстранением от должности Михаила Разумнова, согласно уставу муниципалитета, будет первый заместитель главы Николай Капитонов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно от информированного источника.

Напомним, сегодня, 31 мая, Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следственного управления по Псковской области Следственного комитета России (СКР) и временно отстраненил от должности главу Гдовского района Михаила Разумнова в порядке статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи посчитали, что находясь на посту главы муниципалитета, Разумнов может оказывать давление на свидетелей либо иным образом препятствовать следствию по уголовному делу.

Уголовное дело в отношении Разумнова было возбуждено за незаконную продажу земельного участка фирме жены по части 2 статьи 285 УК РФ (использование главой органа местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).