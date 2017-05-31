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Молодые псковичи угнали ВАЗ для поездки в соседнюю деревню

Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили лиц, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

30 мая в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что от дома по улице Л. Поземского угнан её ВАЗ-2107. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личности подозреваемых в совершении данного преступления, ими оказались двое 19-летних горожан.

Выяснилось, что приятелям, находившимся в нетрезвом состоянии, понадобилось съездить в деревню  Теребище Псковского района, для этого они решили воспользоваться чьим-либо автомобилем. На улице Л. Поземского их внимание привлекла «семерка». Молодые люди взломали замок, завели двигатель и уехали. В деревне Теребище они бросили угнанную легковушку, там ее и обнаружили прибывшие стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело. 

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