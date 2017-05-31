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Культура

Ученики псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родители посетили совместное занятие

27 мая на малой сцене Псковского театра драмы прошло традиционное занятие по актерскому мастерству с учениками школы-мастерской и их родителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области, на базе которой создана театральная школа-мастерская «Гвозди». Художественный руководитель школы – Евгения Львова (режиссер спектаклей «Вот это вещь!», «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», «Джеймс Понт. Операция Золотой нос», «Первый раз»). Мы побеседовали с Евгенией о ее необычном опыте работы с родителями студиейцев.

  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Совместное занятие учеников псковской школы-мастерской «Гвозди» и их родителей
    Фото: Андрей Кокшаров

- Евгения, расскажите, как появилась идея проводить совместное занятие с родителями?

- Два года назад мы проводили первый набор в детскую театральную мастерскую «Гвозди». Нужно признаться, что не только ребята проходили творческие испытания. Преподаватели ломали головы над тем, какое задание дать тому или другому ребенку, чтобы помочь ему раскрыться. Тут был и этюд «влюблённое малиновое желе», и пластическая зарисовка «глупая курица»; скромную девушку мы попросили прокричать любовное стихотворение, забравшись на галерею в медиа-холле, как бы стоя на воображаемой скале. Наконец, задание третьего тура состояло в подготовке мини-спектаклей по стихам Олега Григорьева, пословицам и поговоркам – было важно увидеть, как ребята взаимодействуют. И вот тут началась интереснейшая часть этого представления-поступления. Мы увидели, как включены родители в подготовку детей: они помогали разработать «пьесу», советовали, подбирали реквизит и костюмы, организовывали репетиционный процесс, делали режиссерские показы, готовы были даже сыграть вместе с детьми – словом, были восхитительны. Тогда преподавательская команда договорилась: мы будем проводить совместные занятия детей и родителей!

- Занятия с родителями уже стали традиционными. Насколько охотно родители идут заниматься?

- Родители очень охотно приходят на такие занятия. Каждый раз совместный тренинг приносит не только удовольствие, но и пользу – и детям, и родителям, и преподавателям. Дети видят, какими фонтанирующими творчеством, веселыми, бесшабашными и в то же время погруженными могут быть их родители. Родители получают возможность необычного взаимодействия с детьми – согласитесь, нам не часто удается выделить время для совместной игры. А преподаватели наблюдают удивительную красоту связи поколений в творчестве.

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