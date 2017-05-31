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Общество

В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора

Фирма «АСПО» предложила жителям улиц, где соседи отказываются участвовать в установке контейнера, альтернативу. Как сообщает «Комсомольская правда. Псков», речь идет о бесконтейнерной уборке. И практический пример такой работы имеется в районе улицы Хвойной (Лисьи Горки, Псков).

«Проблема вывоза мусора из частного сектора есть. И мы пытаемся ее решить, - рассказал руководитель фирмы «АСПО» Андрей Лукьянов. – Кто-то не готов покупать контейнеры, но ответственно подходит к вопросам окружающей среды. Для них мы пытаемся организовать бесконтейнерную уборку».

15 местных жителей получили специальные пакеты. Они желтого цвета, на них нанесены логотипы обслуживающей компании. Спутать их с другими невозможно, да к тому же такие не продаются в магазинах. Объем пакета – 120 литров. В такой пакет попадает все то, что прежде отправлялось в ведро. Раз в неделю, по субботам, будет приезжать машина и забирать такие пакеты.

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