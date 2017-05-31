Книжный фестиваль и концерты пройдут в Пскове в День защиты детей

11:23, 31 мая 2017, ПАИ

1 июня, в Международный день защиты детей, псковичей ждут праздничные развлекательные программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, с 11:00 до 12:00 библиотека «Библиолюб» (микрорайон Любятово) проведёт книжный фестиваль «Путешествие по книжным морям» с участием детского творческого коллектива.

В Псковском планетарии пройдет День открытых дверей. В этот день состоится четыре бесплатных сеанса для детей: с 10:00 до 10:40, с 12:00 до 12:40, с 14:00 до 14:40, с 16:00 до 16:40.

С 18:30 до 20:00 в Доме офицеров юные псковичи смогут посетить праздничный отчетный концерт творческих коллективов «В гостях у мудрой сказки».

Напомним, с 12:00 до 15:00 в амфитеатре Детского парка для псковичей и гостей города состоится праздничная концертная программа с участием коллективов «Солнышко», «Бригантина», «Карамелька», «Fresh», «Созвездие». Кроме этого, своё искусство покажут участники Клуба спортивного собаководства.