Удостоверения мастеров спорта получили псковские спортсмены

11:19, 31 мая 2017, ПАИ

Удостоверения мастера спорта были вручены на расширенной коллегии Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту 31 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Калина получила удостоверение мастера спорта по биатлону. Также удостоверения и знаки «Мастер спорта» получили Маргарита Семенова (пулевая стрельба), Илья Кучеров (восточное боевое единоборство) и Иван Линников (восточное боевое единоборство).

Также знаки получили художественные гимнастки Варвара Архипова, Александра Леднёва, Анна Смирнова и Елизавета Толстикова. Кроме того, удостоверения вручили Тимуру Мустафаеву и Станиславу Хруцкому (спортивная аэробика).