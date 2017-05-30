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Спорт

Удостоверения мастеров спорта получили псковские спортсмены

Удостоверения мастера спорта были вручены на расширенной коллегии Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту 31 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Калина получила удостоверение мастера спорта по биатлону. Также удостоверения и знаки «Мастер спорта» получили Маргарита Семенова (пулевая стрельба), Илья Кучеров (восточное боевое единоборство) и Иван Линников (восточное боевое единоборство).

Также знаки получили художественные гимнастки Варвара Архипова, Александра Леднёва, Анна Смирнова и Елизавета Толстикова. Кроме того, удостоверения вручили Тимуру Мустафаеву и Станиславу Хруцкому (спортивная аэробика).

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