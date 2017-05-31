Главврач псковского Центра гигиены и эпидемиологии добился отмены решения мирового суда по делу об административном правонарушении

14:41, 31 мая 2017, ПАИ

Псковский городской суд 26 мая отменил постановление мирового судьи судебного участка № 38 (город Псков) по делу об административном правонарушении в отношении главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Псковской области» Сергея Никифорова от 2 февраля 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Сергей Никифоров.

Напомним, дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) в отношении Сергея Никифорова возбудила Великолукская транспортная прокуратура. По мнению надзорного органа, Центр гигиены и эпидемиологии не выполнил обязанность по уведомлению Себежской таможни в десятидневный срок о приеме на работу бывшего государственного служащего. Постановлением мирового судьи главврач учреждения был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Однако вышестоящая судебная инстанция пришла к выводу, что в действиях Сергея Никифорова отсутствует состав административного правонарушения. Решение суда вступило в силу немедленно после его вынесения и обжалованию не подлежит.