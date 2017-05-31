Сохранить ваше время, чтобы вы могли потратить его на что-то важное

11:45, 31 мая 2017, ПАИ

Стремительно наступает долгожданное лето – сезон отпусков и путешествий, время, когда единственное, чего действительно хочется – это полностью посвятить себя отдыху, забыв про рутинные обязанности. В век цифровых технологий отдыхать становится еще приятнее, ведь теперь заботу об оплате счетов берет на себя Сбербанк. Еще несколько лет назад на это приходилось тратить массу времени, сегодня же оплатить счета можно даже на пляже – для этого достаточно иметь в своем смартфоне приложение Сбербанк Онлайн или подключить сервис Автоплатеж.

Каждая минута на вес золота

Великолучанка Инга Прокофьева признается, что возможность оплачивать счета с помощью Автоплатежа стала для нее настоящим спасением.

- У меня двое маленьких детей, и я уж точно знаю цену времени. Когда целый день крутишься, как белка в колесе, главное – ничего не забыть. Открыв для себя Автоплатеж, я вздохнула с облегчением. Оказалось, что оплатить все счета можно на раз-два! Я знаю, что многие мамочки в группе моего ребенка оплачивают детский сад удаленно, с помощью Сбербанк Онлайн или, как я, через Автоплатеж – и тогда вообще не забивают себе этим голову. А те, кто любит собирать квитанции, могут спокойно их распечатать из Сбербанк Онлайн, что очень удобно. Теперь я провожу больше времени с семьей, а о платежах думает банк.

Целый банк в вашем телефоне

Оплатить ЖКХ, мобильный телефон, штрафы ГИБДД и даже кредиты из любой точки мира? Легко! В личном кабинете Сбербанк Онлайн всегда можно не только быстро перевести деньги родным и близким и оплатить счета, но и посмотреть календарь доходов и расходов, где отражены все операции по карте.

Тот, кто не хочет даже вспоминать про регулярные платежи, выбирает для себя Автоплатеж. Этот сервис сам напоминает о необходимости оплаты и позволяет сделать это нажатием пары кнопок. Все, что нужно для подключения – это лишь карта Сбербанка и пара свободных минут. Сделать это можно самому, через Сбербанк Онлайн, банкомат или обратившись к сотруднику в отделении банка. Приятно, что услуга совершенно бесплатная.

Отметим, с каждым годом количество людей, которые предпочитают платить удаленно, неуклонно растет – с начала 2017 года более 90% всех платежей прошли по безналичной оплате. За этот период клиенты Псковского отделения Сбербанка совершили более 1,8 млн платежей с помощью услуги Сбербанк Онлайн на сумму более 1,3 млрд рублей и воспользовались услугой Автоплатеж более миллиона раз. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло на 25 %.

В Великих Луках с начала года с помощью услуги Автоплатеж было совершено более 175 тыс. операций на сумму 43 млн рублей.

Подробности на официальном сайте банка www.sberbank.ru.

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