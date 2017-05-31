Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)

11:48, 31 мая 2017, ПАИ

Актриса родом из Пскова Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в новом 16-серийной исторической мелодраме режиссёра Тимура Алпатова «Золотая орда», который выйдет в 2017 году на «Первом канале». Пересильд играет жену брата великого князя Ярослава, которую отдают хану Золотой Орды Берке.

Как сообщает «Медуза», многие персонажи и в целом сюжетная линия сериала вымышленные. Действия происходят в конце XIII века, во времена татаро-монгольского ига на Руси.

В сериале показано несколько любовных линий. Например, брат великого князя Ярослава Борис вынужден отдать великому хану Золотой Орды Берке свою жену. Взамен хан присылает Ярославу юную Наргиз. Тот влюбляется в девушку, но ее не принимают ни народ, ни законная жена. Сам Берке, мечтая о наследнике, женится на дочери богатого купца, 16-летней Айжан. У хана она встречается с юным художником Николкой, который мечтает о ее поцелуе.

Режиссер сериала рассказал, что в подготовках к съемкам участвовали три исторических консультанта. «Выслушав третьего, я понял — хватит. Каждый вел в свое русло, каждый говорил, что монголы были такими, или, наоборот, такими. Не поймешь, что происходило на самом деле», — сказал Алпатов. По его словам, «Золотая Орда» — не реконструкция того, что было на самом деле, а «историческое фэнтези, где все условно» и «историческая мелодрама».