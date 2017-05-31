0
11:48
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
11:45
Сохранить ваше время, чтобы вы могли потратить его на что-то важное
11:36
Псковская область: Отдых для души и тела. Часть 1-я
10:50
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
10:17
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
09:29
РЕВИЗИЯ: Как устроен пункт передержки бездомных собак «Шанс»
09:25
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
Еще новости
Общество

Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)

Актриса родом из Пскова Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в новом 16-серийной исторической мелодраме режиссёра Тимура Алпатова «Золотая орда», который выйдет в 2017 году на «Первом канале». Пересильд играет жену брата великого князя Ярослава, которую отдают хану Золотой Орды Берке.

Как сообщает «Медуза», многие персонажи и в целом сюжетная линия сериала вымышленные. Действия происходят в конце XIII века, во времена татаро-монгольского ига на Руси.

В сериале показано несколько любовных линий. Например, брат великого князя Ярослава Борис вынужден отдать великому хану Золотой Орды Берке свою жену. Взамен хан присылает Ярославу юную Наргиз. Тот влюбляется в девушку, но ее не принимают ни народ, ни законная жена. Сам Берке, мечтая о наследнике, женится на дочери богатого купца, 16-летней Айжан. У хана она встречается с юным художником Николкой, который мечтает о ее поцелуе.

Режиссер сериала рассказал, что в подготовках к съемкам участвовали три исторических консультанта. «Выслушав третьего, я понял — хватит. Каждый вел в свое русло, каждый говорил, что монголы были такими, или, наоборот, такими. Не поймешь, что происходило на самом деле», — сказал Алпатов. По его словам, «Золотая Орда» — не реконструкция того, что было на самом деле, а «историческое фэнтези, где все условно» и «историческая мелодрама».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
31 мая 2017
Юлия Пересильд сыграла главную роль в сериале «Золотая орда» (ВИДЕО)
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
31 мая 2017
В Пскове для жителей частного сектора организовали бесконтейнерный сбор мусора
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
31 мая 2017
Грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Псковской области в июне
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
31 мая 2017
Всемирный день блондинок празднуется сегодня
Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
30 мая 2017
Военным разрешат платить за ипотеку материнским капиталом
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор
30 мая 2017
Актер Псковского театра за ящик апельсинов намерен пешком дойти из Пскова до Пушкинских Гор 6
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
30 мая 2017
Подвеска в виде гиены или собаки найдена на раскопе у старой псковской ТЭЦ
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая
30 мая 2017
Дожди ожидаются в Псковской области в последний день мая

Идет загрузка...