За повторную езду в нетрезвом виде двое печерян предстанут перед судом

12:54, 31 мая 2017, ПАИ

В Печорах суд рассмотрит уголовные дела в отношении двух граждан, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые были ранее подвергнуты административным наказаниям за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и в нарушение пункта 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации снова сели за руль в нетрезвом виде. Их преступные действия своевременно пресекли сотрудники МО МВД России «Печорский», что позволило избежать тяжких последствий.

В настоящее время уголовные дела направлены для рассмотрения в суд. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.