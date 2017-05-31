«Война в миниатюре» представлена в Острове

11:55, 31 мая 2017, ПАИ

В Военно-историческом музее-заповеднике (улица Карла Либкнехта, 7а) в Острове открылась выставка «Война в миниатюре». Как сообщил Псковскому агентству информации директор музея Пётр Гринчук, здесь она будет работать до середины июля, затем экспозицию планируется переместить в Псков, приурочив к Дням города.

На выставке представлены около 90 моделей военной техники, созданных детьми и их наставниками в псковской студии «Диорама». В частности, здесь можно увидеть машины, самолёты, танки и пушки времён Великой Отечественной войны. «Все модели имеют отношение к Псковской области, то есть они применялись тут в период войны. Представлены почти все виды самолётов, истребители и бомбордировщики, а также бронетехника, в том числе танк, который стоит на территориии «Линии Сталина». Они замеряли и фотографировали его, очень дотошно отнеслись к этой работе, воспроизвели до мельчайших деталей», - уточнил П. Гринчук.

Также, по его словам, в эскпозицию вошли несколько диорам. «Это сюжеты Афганской войны и боя 1941-года в Островском районе. Танкист Русанов вел бой, будучи ранен, на поврежденной машине. В знак признания подвига своего противника немцы сами захоронили его тело и ряда танкистов», - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что отдельными блоками выставки стали фигурки рыцарей времён князя Александра Невского и несколько моделей техники Первой мировой войны.