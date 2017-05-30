Занимающихся спортом сельских жителей стало больше в Псковской области

11:56, 31 мая 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области увеличилось количество сельских жителей, занимающихся физической культурой. Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин на расширенной коллегии 31 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Однако, по словам Ивана Штылина, целевой федеральный индикатор не достигнут, и этот пласт населения необходимо привлекать к спортивному досугу.

Председатель Госкомитета также рассказал, что во всех районах действуют муниципальные центры тестирования ГТО. Нормативы уже сдали 11 тысяч 649 учащихся и студентов, 3 тысячи 697 из них справились с нормативами на знаки отличия, в том числе 510 - на золотой знак. Иван Штылин напомнил, что эти знаки отличия дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, поэтому попросил глав районов вовремя вручать их.

«Несмотря на экономическую ситуацию в регионе, этому направлению уделяется особое внимание», - подчеркнул он.

Иван Штылин добавил, что в 2016 году в Псковской области численность лиц, занимающихся адаптивной физкультурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 259 и составила 468 человек.