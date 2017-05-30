0
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
17:43
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
09:27
Тур де Псков
22:49
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
21:36
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
15:28
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
14:15
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Еще новости
Спорт

Занимающихся спортом сельских жителей стало больше в Псковской области

В 2016 году в Псковской области увеличилось количество сельских жителей, занимающихся физической культурой. Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин на расширенной коллегии 31 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Однако, по словам Ивана Штылина, целевой федеральный индикатор не достигнут, и этот пласт населения необходимо привлекать к спортивному досугу.

Председатель Госкомитета также рассказал, что во всех районах действуют муниципальные центры тестирования ГТО. Нормативы уже сдали 11 тысяч 649 учащихся и студентов, 3 тысячи 697 из них справились с нормативами на знаки отличия, в том числе 510 - на золотой знак. Иван Штылин напомнил, что эти знаки отличия дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, поэтому попросил глав районов вовремя вручать их.

«Несмотря на экономическую ситуацию в регионе, этому направлению уделяется особое внимание», - подчеркнул он.

Иван Штылин добавил, что в 2016 году в Псковской области численность лиц, занимающихся адаптивной физкультурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 259 и составила 468 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 2
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
30 мая 2017
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
29 мая 2017
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
29 мая 2017
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
28 мая 2017
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту 2
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
27 мая 2017
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
27 мая 2017
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове
25 мая 2017
Курсанты из Белгорода стали лучшими на военно-спортивном турнире в Пскове

Идет загрузка...