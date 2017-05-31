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Общество

Реконструкторы из разных стран повторят прорыв линии обороны «Пантера» в Островском районе

9 июля на территории «Линии Сталина» в Островском районе пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Пётр Гринчук.

Собравшиеся увидят реконструкцию боя по прорыву немецкий укреплений — линии обороны «Пантера» в 1944 году. Планируется, что в этой операции примут участие около 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской и Псковской областей, Прибалтики, Белоруссии.

«Будет задействовано большое количество военной техники, в том числе три автомобиля времен Великой Отечественной войны, бронетехника, танк», - отметил собеседник агентства.

По его словам, традиционный фестиваль обычно собирает порядка 6-7 тысяч зрителей. Для них будет организована торговля, парковки.

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