Выставку достижений Псковской области в Совете Федерации осмотрела Валентина Матвиенко

12:22, 31 мая 2017, ПАИ

Выставку Псковской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ осмотрела в31 мая председатель совфеда Валентина Матвиенко в сопровождении губернатора Псковской области Андрея Турчака. Мероприятие проходит в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Осмотр экспозиции начался со стенда, рассказывающего о промышленном комплексе Псковской области. Здесь представлен крупнейший инвестиционный проект региона — особая экономическая зона «Моглино», признанная одной из наиболее динамично развивающихся в России.

Андрей Турчак также рассказал Валентине Матвиенко о флагманах псковской экономики. Речь шла об одном из ведущих российских производителей электротехнического оборудования, известного в России и за рубежом, заводе ЗЭТО; лесозаводе «Судома», который занимается глубокой обработкой древесины. Его продукция используется для отделочных работ, все строительные материалы проходят специальную обработку и выпускаются в высшей степени качества. Компания экспортирует свою продукцию в страны Европы, Азии, а также продает в России. Валентина Матвиенко отметила, что на базе производства развернут один из крупнейших в России лесопитомников. «Это очень важно для российских лесов», — добавила спикер Совета Федерации.

Председателя совфеда также заинтересовал стенд компании «Псковтехгаз». Это единственный в России производитель криогенных поршневых насосов, который также выпускает испарители, рампы, моноблоки, газификаторы и является участником программы импортозамещения. Конкуренты «Псковтехгаза» — производители из Швейцарии, Франции, Америки и Китая. Губернатор рассказал председателю верхней платы парламента и о производстве в регионе рыбных консервов, в том числе и шпрот, рыбы холодного и горячего копчения, которым занимается ООО «Велрыбпром». Предприятие выпускает до 50 млн банок продукции в год.

Отдельное внимание Валентины Матвиенко глава региона обратил на великолукский агропромышленный комплекс, который, по его мнению, оказывает существенное влияние на формирование внутреннего валового продукта региона, занятость населения и социальную стабильность. Среди предприятий этого комплекса Андрей Турчак назвал Великолукский свиноводческий комплекс, Великолукский молочный комбинат. Помимо этого на выставке Псковской области в совфеде представлена продукция компаний «ПсковАгроИнвест», «Криогаз», «Столбушинский продукт».

По итогам осмотра Валентина Матвиенко положительно оценила работу промышленного комплекса региона.

У стенда, представляющего сферу культуры, спикера Совета Федерации встретили участницы великолукского молодежного театра моды «Абстракция». Валентина Матвиенко обратила внимание на их необычные костюмы. Девушки рассказали, что шьют одежду из натуральных материалов своими руками. О развитии культуры и туризма в Псковской области спикера Совета Федерации информировала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева. Она рассказала, что благодаря привлеченным в сферу туризма частным инвестициям в размере 4 млрд рублей в регионе построены новые гостиницы, рестораны, туристические объекты.

В заключение Андрей Турчак напомнил Валентине Матвиенко о выгодном территориальном положении Псковской области. Регион граничит с тремя государствами: Эстонией, Латвией и Республикой Беларусь, и находится вблизи двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. «Нам есть чем гордиться», — сказал губернатор и поблагодарил председателя Совета Федерации за внимание к региону.