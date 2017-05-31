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Общество

Иван Штылин: 26,7% жителей Псковской области систематически занимаются физкультурой и спортом

26,7% жителей Псковской области систематически занимаются физкультурой и спортом. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 31 мая, на заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту заявил председатель регионального спорткомитета Иван Штылин.

По его словам, основные усилия комитета и муниципалитетов были направлены на развитие физкультуры и спорта, массового спорта, спорта высших достижений, обновление спортивной инфраструктуры области.

В рейтинге по количеству занимающихся спортом жителей лидируют Псковский и Островский районы. При этом снизилось количество занимающихся спортом и физкультурой в Гдовском, Дедовичском, Новосокольническом, Опочецком, Усвятском, Бежаницком районах и в Великих Луках.

В 2016 году в Псковской области было организовано более 230 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 41 тысячи человек.

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