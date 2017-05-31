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Спорт

Госкомитет Псковской области по спорту подал заяку на установку 20 площадок для подготовки к сдаче норм ГТО

Госкомитет Псковской области по физической культуре и спорту подал заяку в Министерство спорта РФ на установку 20 площадок для подготовки к сдаче норм ГТО в мунициплаитетах. Об этом сообщил председатель комитета Иван Штылин на итоговой коллегии 31 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

И. Штылин рассказал, что в 2016 году удалось установить 5 универсальных спортивных площадок в Усвятах, Красногородске, Новосокольниках, Порхове, Опочке, и работа эта продолжится. Также в прошлом году получилось заменить покрытие футбольного поля в Великих Луках, отремонтировать универсальную спорплощадку в Невеле, реконструировать спортбазу «Юность» в Островском районе - на работы было израсходовано 30 млн рублей из разных источников финансирования.

Кроме того, по словам руководителя комитета, начата работа по строительству центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках. Проект вошел в федеральную программу, и его софинансирование из госказны составляет 70 млн рублей. В ближайшее время подрядчик приступит к работе. Помимо этого, в 2017 году начато строительство спортивной «двойки» в Великих Луках, объект планируется ввести в эксплуатацию к концу года.

Иван Штылин также сообщил, что по итогам 2016-го один пскович получил звание мастера спорта международного класса, 16 человек стали мастерами спорта России, нормативы КМС выполнили 296 человек.

Всего в Псковской области аккредитованы 50 федераций по 53 видам спорта. «28 спортсменов вошли в официальные списки сборной России по 12 видам спорта, но допинговые скандалы свели на нет спортивный путь этих людей. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация изменится», - заключил глава областного спорткомитета.

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