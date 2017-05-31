Проект реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове прошел госэкспертизу

12:34, 31 мая 2017, ПАИ

Получены результаты госэкспертизы проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 31 мая, на заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту заявил председатель регионального спорткомитета Иван Штылин.

По его словам, результаты госэкспертизы направлены в Минспорта и в Минэкономразвития РФ. На реконструкцию стадиона планируется привлечь из федерального бюджета 720 млн рублей.

Напомним, что реконструкцию «Машиностроителя» предполагается провести к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году.