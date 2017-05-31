0
14:03
Городская зарядка состоится на улице Западной в Пскове
18:28
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
17:43
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
09:27
Тур де Псков
22:49
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
21:36
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
15:28
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
Еще новости
Спорт

Проект реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове прошел госэкспертизу

Получены результаты госэкспертизы проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 31 мая, на заседании коллегии Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту заявил председатель регионального спорткомитета Иван Штылин.

По его словам, результаты госэкспертизы направлены в Минспорта и в Минэкономразвития РФ. На реконструкцию стадиона планируется привлечь из федерального бюджета 720 млн рублей.

Напомним, что реконструкцию «Машиностроителя» предполагается провести к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Городская зарядка состоится на улице Западной в Пскове
31 мая 2017
Городская зарядка состоится на улице Западной в Пскове
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших
30 мая 2017
Сборная ВДВ завоевала 3-е место на чемпионате Вооруженных сил по хоккею, но лишилась его из-за жалобы проигравших 2
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
30 мая 2017
17 июня состоится ралли «Струги Красные – 2017»
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
29 мая 2017
Псковские автомногоборцы опередили стритрейсеров в «Битве клубов»
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
29 мая 2017
Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту
28 мая 2017
Старший сержант Корегина из Пскова победила на международном чемпионате по парашютному спорту 2
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
27 мая 2017
Красивых полетов пожелал губернатор участникам встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе
27 мая 2017
Стритрейсеры и автомногоборцы сразятся на фестивале «Я уверен на дороге» в Печорском районе

Идет загрузка...