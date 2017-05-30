Три партии овощей и фруктов из Белоруссии задержаны на границе в Псковской области

12:39, 31 мая 2017, ПАИ

30 и 31 мая в контрольных пунктах в деревне Долосцы Себежского района и деревне Лобок Невельского района выявлены 3 автомобиля, перемещающих из Белоруссии свежие овощи и фрукты без фитосанитарных сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Специалисты ведомства запретили ввоз трех партий продукции весом более 3 тонн, в составе которых был зеленый лук (перо), огурцы и яблоки.

Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

Партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.